Mitsubishi представит 11 новинок за три года

Компания Mitsubishi Motors опубликовала новый план собственного развития, который получил название Drive for Growth. Он рассчитан на три года. Документ предполагает, что за это время японский автопроизводитель представит 11 новинок, шесть из которых будут полностью новыми моделями.



В Mitsubishi Motors отметили, что план развития в первую очередь затронет внедрожники и пикапы марки. В компании добавили также, что в список 11 новинок уже включены кроссовер Eclipse Cross, а также «кроссвэн» Xpander, представленный в Индонезии в середине августа.



В Drive for Growth также предусмотрено 50-процентное увеличение затрат на исследования и разработки – до 133 миллиардов иен (1,1 миллиарда долларов). По итогам плана в Mitsubishi Motors хотят достичь операционной прибыли в шесть процентов. В 2016 году этот показатель составлял 0,3 процента.



Ранее план своего развития опубликовала и компания Renault. Этот документ получил название Drive the Future. Он предполагает выпуск 21 новой модели в течение ближайших шести лет.