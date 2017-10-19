В Киеве к отоплению подключили 5% домов

По состоянию на четверг компания Киевэнерго подключила 4,9% жилых домов столицы к центральному отоплению. Об этом свидетельствуют данные на сайте компании, передают Українські Новини.



Как отмечается, наибольшее количество домов подключено в Деснянском и Голосеевском районах - по 7,6% в каждом, наименьшее количество в Печерском районе - 1,9%.



По информации предприятия, также подключены к отоплению 5,3% школ, 92,4% детских садов и 37,2% медицинских учреждений.

