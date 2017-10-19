Как удовлетворить Саакашвили?

Судя по всему, представителей парламентской коалиции сегодня опять будут бить. Не зря же «мандариновый майдан» стоит. Бойцы накормлены, погода хорошая, настроение «выносить козлов» доминирует. Чего еще надо? Администрация президента пытается развести грузинскую команду революционеров-антикозлистов. Типа мы готовы удовлетворить все ваши требования, но позже. Депутатскую неприкосновенность снимем примерно в 2020 году. Пока нельзя, поскольку это изменения в Конституцию, очень сложная и длительная процедура.



Более того, выяснилось, что Петр Алексеевич Порошенко чуть ли не со дня своего рождения выступал за создание антикоррупционного суда.



Но торопиться не надо. Следует согласовать существующие проекты законов о создании суда, дождаться выводов Венецианской комиссии. Это, повторюсь, очень сложная, длительная процедура. Поэтому до 2019-2020 гг. вряд ли управимся. О введении выборов Верховной Рады по чисто партийной системе никто даже не заикается. В нынешнем парламенте, сформированном на основе смешанной, мажоритарно-пропорциональной схемы выборов, находятся 225 мажоритарщиков. Шансов нет вообще. Кто же согласится отдать свой прикормленный округ, который является удобной площадкой для систематического переизбрания?



Понятно, что «мандарины» собрались под Радой вовсе не для того, чтобы «цивилизованно давить на власть до полного удовлетворения всех требований». Это повод. Ну как подходят к тебе жители Троещины и спрашивают: слышь, чувачок, закурить есть? Их же не интересует, куришь ты или нет, собираешься дать закурить или нет. Главное цивилизованно и по понятиям обставить процесс честного изъятия ценностей с нанесением побоев различной степени тяжести. Так и здесь. Первая часть «грузинского балета» никак не связана с тем, примут закон о снятии неприкосновенности или нет. В первом случае депутаты, которые рискнут прогуляться до парка после рабочего дня, получат по таблу на законных основаниях, во втором – на относительно незаконных.



Избиение депутатов является непременным атрибутом «восстания грузин». Вне зависимости от того, выполняют они требования «козлоносцев» или нет. Ведь следующий пункт программы, утвержденный Госдепом – захват Рады и досрочные выборы по партийным спискам. Лидеры коалиции (первая буква вроде «л», а не «п», как просится) великолепно понимают данное обстоятельство

Вне зависимости от решений Рады членов коалиции будут отлавливать и бить. А потом «козлоносцы» вынесут саму Раду вместе со спикером Парубием, по иронии судьбы возглавляющим «Самооборону». Они же пришли за властью. Поэтому штурм неизбежен. То ли СУГС, то ли аминь. Не решил пока

Впрочем, это не имеет никакого значения. Как и то, что парламентарии с перепугу конституционным большинством («за» – 336 голосов) приняли проект закона о снятии неприкосновенности. Они, бедолаги, думают, что их больше не будут бить. Как же они горько ошибаются… По процедуре этот законопроект направили на рассмотрение Конституционного суда. Минимум полгода ждать результата. Никто, естественно, ждать не будет. Понимаете, какое дело…Нация не понимает, в чем прикол «большой политической реформы». Многие интересуются: а включат ли в честь нового майдана отопление? Или же будут экономить до морозов? Все лозунги воспринимаются в конкретно-рациональных формах. Такой формой, безусловно, является мордобитие парламентариев на «мандариновом майдане». Поэтому практически все члены парламентской коалиции пользуются подземным переходом, ведущим из здания ВР в комитеты парламента, расположенные на улице Садовой (рядом с Кабмином). Там несколько выходов, через которые можно спокойно улизнуть. Только представитель «Блока Петра Порошенко» Олег Барна упрямо идет пешком в гостиницу «Киев», где обитает. И регулярно его бьют. Били на акциях «бляхарей», теперь бьют на акции грузин. Романтично. Карма у Барны такая. Он как-то попытался подрезать трамвай на проспекте Победы. Трамвай с честью выдержал испытание. В отличие от «Шкоды» Олега и его самого.Так вот, избиение депутатов является непременным атрибутом «восстания грузин». Вне зависимости от того, выполняют они требования «козлоносцев» или нет. Ведь следующий пункт программы, утвержденный Госдепом – захват Рады и досрочные выборы по партийным спискам. Лидеры коалиции (первая буква вроде «л», а не «п», как просится) великолепно понимают данное обстоятельство. Они суетятся, демонстрируют полную готовность отдаться «активистам-козловодам», кричат «мы с вами одной крови». Не поможет, дорогие товарищи. Дело зашло уже далеко.Первое: «мандариновый майдан» уже стоит, лежит и спит третьи сутки. Развернута полная инфраструктура, необходимая для функционирования плацдарма для захвата власти. Там многолюдно, развернут мобилизационный штаб, где суровые дяди с испитыми лицами в униформе батальона «Донбасс» записывают добровольцев. Полно желающих провести ночь в уютной палатке за 500 гривен. Офисный планктон, работающий в центре, записывается в качестве «активистов» и каждые два часа бегает из офиса к «десятнику» отмечаться. Обеднел народ, да…Второе: ярко выраженное желание гаранта удовлетворить требования «мандаринового майдана» – это просто отчаянный приступ бессилия. Смотрите: человек без паспорта приезжает в Киев, поливает гаранта последними словами, выдвигает требования, собирает майдан. И что? Верховный главнокомандующий вынужден удовлетворять требования. Да, в виде разводок с отсрочкой во времени, однако приходится публично заявлять про приверженность антикоррупционному суду. А это ведь не так. Все же в АП понимают, что как только замкнется цепочка НАБУ–САП–Антикоррупционный суд, можно будет паковать чемоданы.Третье: лидер «мандаринового майдана» – Саакашвили, после того как поставил парламентскую коалицию на колени, набирает силу. Он уже не человек без паспорта, потенциальный «депортант», а самая влиятельная политическая фигура в Украине. Его нельзя арестовать, посадить, депортировать. Он определяет политическую повестку дня украинской нации. 10 сентября прорвался через кордон, а 19 октября Рада и президент уже пытаются удовлетворить его требования. Даже страшно подумать, что будет через неделю.Поэтому вне зависимости от решений Рады членов коалиции будут отлавливать и бить. А потом «козлоносцы» вынесут саму Раду вместе со спикером Парубием, по иронии судьбы возглавляющим «Самооборону». Они же пришли за властью. Поэтому штурм неизбежен. То ли СУГС, то ли аминь. Не решил пока.