"Интеру" назначена внеплановая проверка из-за передачи с 12-летней мамой

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания, рассмотрев вопрос о выпуске телеканалом "Интер" двух передач "Касается каждого", участницей которых стала 12-летняя мама со Львовщины и были раскрыты конфиденциальные данные ребенка, а также учитывая обращение уполномоченного Верховной Рады по правам человека Валерии Лутковской и заявление ОО "Детектор медиа", назначил телеканалу внеплановую проверку.



"Национальный совет на заседании 19 октября, рассмотрев вопрос о выпуске этой передачи телеканалом "Интер" и учитывая обращение уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и заявление ОО "Детектор медиа", назначил компании внеплановую проверку", - сообщает пресс-служба Нацсовета по телерадиовещанию в четверг днем по итогам заседания.



В информации говорится, что В.Лутковская обратилась с просьбой к Нацсовету принять предусмотренные законодательством меры к телеканалу "Интер" в связи с показом 9 и 13 октября выпуска передачи "Касается каждого", участницей которых стала 12-летняя мама из Львовской области.



"Несмотря на систематическую работу Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по повышению уровня осведомленности работников медиа по правам детей и требований неукоснительного соблюдения журналистской этики, эти сюжеты указывают на то, что права детей, которых используют средства массовой информации в съемках контента, и в дальнейшем нарушаются ... Прошу рассмотреть вопрос о принятии мер… к ЧАО "Телеканал "Интер" в связи с нарушением права ребенка на уважение его личной и семейной жизни, его достоинства", - привели текст поступившего в адрес регулятора письма уполномоченного по правам человека.



Также с заявлением о выпуске этой передачи к регулятору обратилась ОО "Детектор медиа", которая перечислила нормы законов, которые, по ее мнению, были нарушены телеканалом, и потребовала должным образом отреагировать.



Нацсовет по результатам мониторинга эфира телеканала "Интер" за 9 и 13 октября, как и омбудсмен, обратил внимание на то, что "во время передачи "Касается каждого" была распространена конфиденциальная информация о ребенке и раскрыты его персональные данные. Кроме того, в эфире фактически происходил допрос девочки, во время которого ведущий пытался выяснить у нее, кто является отцом ребенка и что и как с ней происходило в интимных отношениях с тем лицом. Такая ситуация не могла не нанести повторной травмы ребенку".



В Нацсовете по телерадиовещанию подчеркнули, что это является прямым нарушением журналистских стандартов и основных норм, прописанных в Конвенции ООН о правах ребенка и Европейской конвенции о правах человека. Украинское законодательство также запрещает использование телерадиоорганизаций для распространения информации, нарушающей законные права и интересы физических и юридических лиц, посягает на честь и достоинство личности (ч.2 ст.6 закона Украины "О телевидении и радиовещании").



В связи с этим, в регуляторном органе расценивают факт трансляции этой передачи как проявление пренебрежения к моральным ценностям и нормам по правам человека: "Трудно понять, какая общественная необходимость или интерес ребенка преобладали над защитой ее чести и достоинства и раскрытием персональных данных, которые обусловили выход этой передачи".



Как итог, Нацсовет кроме проведения внеплановой проверки телеканала будет настаивать на принятии новых, жестких и конкретных законодательных норм по защите детей. "В комитет Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики уже поданы предложения по этому вопросу, и регуляторный орган будет просить членов комитета их учесть в проекте закона об аудиовизуальных услугах", - проинформировали в пресс-службе регулятора.

