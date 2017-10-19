Найден быстрый способ побороть ожирение

Американские исследователи разработали препарат, инъекции которого снижают аппетит, позволяют бороться с лишним весом и уменьшают риск развития диабета. Вещество было успешно протестировано на обезьянах. Об этом сообщает издание New Scientist.



Действующим компонентом препарата является белок GDF15. Показано, что он регулирует массу тела у животных, включая человека. Кроме того, эксперименты на грызунах показали, что белок помогает предотвратить отложения жира и ускорить сжигание в организме. Однако GDF15 быстро разрушается, попадая в кровь.



Исследователи добавили к белку фрагменты антител, что увеличило продолжительность функционирования GDF15. Эксперименты на обезьянах, страдающих ожирением, показали, что животные стали потреблять на 40 процентов меньше пищи, чем обычно. Еженедельные инъекции привели к потере массы тела на 10 процентов в течение 42 дней. Кроме того, уменьшилась вероятность заболевания диабетом второго типа.

