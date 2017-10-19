Bloomberg: Россию беспокоит «непредсказуемость» Америки

Россию беспокоит «непредсказуемость» Америки, утверждается в материале Bloomberg.



Как говорится в заметке, у Москвы существуют «глубокие опасения», что роль «непредсказуемой супердержавы», которую якобы играла Россия с 2014 года, может перейти Соединенным Штатам.



По словам одного из экспертов, после инаугурации Трампа в США Москва испытывала оптимизм, но этот период оказался коротким, и в настоящее время Россия «озадачена» и гораздо меньше хочет «играть в рискованные игры».



Другой эксперт сказал, что у Москвы не остается выбора, кроме как стремиться к примирению с Западом, и ответный шаг в настоящее время именно за Россией, где в 2018 году пройдут президентские выборы.



При этом в России никто не испытывает ностальгии по предыдущему президенту США Бараку Обаме и не жалеет, что Хиллари Клинтон проиграла президентские выборы, заявлено в статье.

