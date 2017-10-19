В Сербии озаботились растущим потоком туристов-зоофилов

В Сербии озаботились увеличением потока зоофилов, которые прибывают в Белград на секс-туры. Об этом пишет британская газета The Mirror со ссылкой на немецкий телеканал RTL.



Издание поясняет, что специальные бордели в этой восточноевропейской стране предлагают своим клиентам утехи с коровами, козами, овцами, ослами. Для особых «ценителей» в прейскурантах имеются собаки, кошки и даже гуси.



Журналисты выяснили, что цены на подобные услуги колеблются от 70 до 150 евро, еще 50 евро стоит видеосъемка процесса. По желанию клиента животное могут одеть в эротические костюмы и обувь на каблуках.



Сербская зоозащитная организация «Левиафан» подсчитала, что большинство подобных туристов прибывают в Сербию из Великобритании, Германии, Швеции и Нидерландов.

