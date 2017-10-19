Британия хочет продолжить играть полноценную роль в сотрудничестве с ЕС - Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия рассчитывает на полноценную роль в решении общеевропейских проблем после выхода страны из Евросоюза.



"Мы сегодня обсудим ключевые вопросы, проблемы с которыми мы вместе сталкиваемся: иммиграция, оборона, вопросы безопасности, контртеррористические меры. Это проблемы, общие для всей Европы, и Британия хочет продолжить играть полноценную роль в сотрудничестве с ЕС по этим вопросам", - сказала она журналистам в Брюсселе.



Т.Мэй напомнила также, что сегодня на саммите глав государств и правительств стран ЕС будут обсуждаться вопросы сотрудничества Британии и ЕС после выхода Соединенного Королевства из Европейского союза.



"Мы рассчитываем на продолжение сотрудничества, которое станет центром сильного партнерства, которое мы построим в будущем. Конечно, мы рассчитываем на прогресс в переговорах по Brexit и строим амбициозные планы на ближайшие недели, в частности мы бы хотели в скорейшем будущем достичь соглашения по правам граждан", - рассказала британский премьер.

