За неделю ОРВИ заболели более 165 тысяч украинцев

За последнюю неделю ОРВИ заболели более 165 тысяч человек. Об этом сообщается в информационном бюллетене Центра гриппа и ОРВИ в Украине, передает УНН. "За отчетную неделю ОРВИ заболело 165 669 человек, из них 71,4% дети до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины 404,7 на 100 тысяч населения", - говорится в сообщении.

