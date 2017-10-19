Асад: разгром террористов в Сирии нанес удар по планам Запада

Президент Сирии Башар Асад принял в четверг в Дамаске начальника генштаба иранской армии Мохаммада Бакери. Как сообщило агентство SANA, иранский военачальник передал ему послание верховного руководителя Исламской Республики Али Хаменеи, в котором тот поздравил Сирию и ее народ "с победами в войне против терроризма".



Асад заявил на встрече, что "разгром террористов в Сирии нанес сокрушительный удар по планам Запада на всем Ближнем Востоке". При этом он отметил, что "ряд государств продолжает оказывать помощь террористическим формированиям".



Как подчеркнул президент, "военное партнерство с Ираном и другими союзниками получило за годы конфликта качественно новое развитие".



По информации SANA, иранский генерал заявил на встрече, что "целью его визита в Дамаск является разработка совместной стратегии по координации и военно-техническому сотрудничеству с Сирией на новом этапе - после больших успехов, достигнутых на фронте".

