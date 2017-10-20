Генсек Совета Европы обсудит в Москве участие России в деятельности организации

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд в рамках рабочего визита в Россию проведет в пятницу переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В тот же день запланированы его встречи с председателями обеих палат российского парламента - Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным.



"В ходе переговоров планируется обсудить широкий круг вопросов участия России в деятельности Совета Европы, - отметили в МИД РФ. - Будет продолжен диалог с генеральным секретарем СЕ по актуальным проблемам европейской повестки дня. Российская сторона выступает за укрепление роли Совета Европы как одной из наиболее авторитетных и представительных международных организаций европейского континента. На основе конвенций и протоколов СЕ развивается строительство общеевропейского гуманитарно-правового пространства Большой Европы, укрепляются ценности демократии, механизмы защиты прав человека, верховенства закона, СЕ содействует развитию межкультурного диалога, включая его религиозное измерение".



Важными особенностями СЕ являются его уникальный географический охват (общеевропейская организация включает в себя 47 государств, в том числе с 1996 года - Россию), максимально широкая компетенция, а также наличие 223 международных договоров (конвенций), формирующих единое правовое пространство всех стран-членов.



"Главный ориентир в работе всех органов власти и гражданского общества РФ на направлении Совета Европы задает Концепция внешней политики РФ от 30 ноября 2016 года, - обратили внимание в дипведомстве. - В ней указано, что Россия продолжит работу в рамках Совета Европы как самостоятельной универсальной европейской организации, обеспечивающей за счет своих уникальных конвенционных механизмов единство правового и гуманитарного пространств континента. Деятельность Совета Европы включает ряд направлений, выделенных в числе приоритетных в послании президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ от 1 декабря 2016 года, в частности проблематику развития социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры, молодежной политики, а также борьбы с терроризмом, коррупцией и допингом".



В настоящее время РФ активно участвует в работе всех структур Совета Европы, кроме его консультативного органа - Парламентской ассамблеи (ПАСЕ). "Обеспокоенность углубляющимся кризисом в ПАСЕ обусловила принятие решения о приостановке уплаты Россией своего взноса в Совет Европы за 2017 год до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания РФ в ПАСЕ, - напомнили в МИД РФ. - При этом Россия продолжает полноценно работать в Совете Европы, включая выполнение обязательств по конвенциям, в которых она принимает участие".



Как подчеркнули в дипведомстве, Россия заинтересована также в реформировании Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и выступает за то, чтобы эта реформа была ориентирована на "неукоснительное соблюдение в деятельности ЕСПЧ принципа субсидиарности, на деполитизацию Суда, строгое соблюдение им критериев приемлемости жалоб в ЕСПЧ, а также рамок своей юрисдикции, обеспечение устойчивости, последовательности и предсказуемости его прецедентной практики". При этом центр тяжести реформы, по мнению российской стороны, должен находиться на национальном уровне для повышения эффективности национальных судебных систем и их способности выносить решения, соответствующие Конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ).



Кроме того, Россия принимает участие в девяти автономных организациях системы СЕ: Частичном открытом соглашении по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае природных и техногенных катастроф, Группе по сотрудничеству в борьбе со злоупотреблением и незаконным оборотом наркотических средств (так называемая "Группа Помпиду"), Европейской аудиовизуальной обсерватории, Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия), Группе государств против коррупции , Расширенном частичном соглашении по спорту, Расширенном частичном соглашении о культурных маршрутах, Фонде поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ ("Евримаж"), а также в Европейской фармакопее (в качестве наблюдателя).



Координацию участия России в деятельности Совета Европы осуществляет межведомственная комиссия, председателем которой является министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



"Участие в договорно-правовых актах СЕ, а также в разработке новых конвенций позволяет России полноправно сотрудничать в создании общеевропейского правового пространства", - считают в МИД РФ.



Россия ратифицировала 64 конвенции СЕ, включая Устав СЕ и ЕКПЧ. За последнее время Россия присоединилась, в частности, к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, к Протоколу № 15 о внесении изменений в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также к Конвенции по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий и, в частности, футбольных матчей. 15 конвенций СЕ подписаны и ожидают ратификации, в том числе Конвенция Совета Европы против торговли человеческими органами, Европейская конвенция об отмене легализации документов, составленных дипломатическими агентами или консульскими должностными лицами, Дополнительный протокол к Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма.



"Ярким примером участия России в процессе выработки важных для всех европейцев норм и стандартов стало открытие к подписанию в Москве в октябре 2011 года Конвенции СЕ о борьбе с фальсификацией медицинской продукции и сходными преступлениями, угрожающими здоровью населения (Конвенции "Медикрим"), - инновационного юридического инструмента, по сути глобального характера, разработанного по инициативе России, - подчеркнули в дипведомстве. - Ведется подготовка документов для ратификации нашей страной этой Конвенции".

