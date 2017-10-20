Путин: Россия любит братский украинский народ

Выступая в ходе итоговой пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", президент РФ Владимир Путин заявил, что ко многим уже пришло осознание того, что конфликтная ситуация на Украине "нетерпима, и из нее нужно выходить".



"Мне кажется, что она становится очевидной, самое главное — она становится очевидной, как мне кажется, для подавляющего большинства граждан самой Украины. А мы любим Украину, и украинский народ, действительно, я считаю братским, если вообще не одним, не частью русского народа, хотя и русским националистам это не нравится, и украинским, но это моя точка зрения", — сказал Путин.



"Рано или поздно это произойдет — объединение — в смысле не объединение межгосударственное, а объединение с точки зрения восстановления отношений. Чем быстрее, тем лучше — мы будем все для этого делать", — подчеркнул он.

