Twitter взялся за борьбу с фото, разжигающими ненависть и похоть

Компания Twitter анонсировала в своем блоге календарь выпуска обновлений, которые внесут ряд изменений в работу сервиса микроблогов. Нововведения будут касаться распространения обнаженных фотографий, контента, провоцирующего насилие и ненависть, а также порядка обжалования блокировки аккаунтов.



"Мы впервые показываем такой уровень открытости и надеемся, что это позволит пользователям доверять нам в будущем", - говорится в сообщении.



Предполагается, что уже в октябре в сервисе микроблогов начнут действовать правила, защищающие людей, изображенных на фотографиях в обнаженном виде, а пользователям, чьи аккаунты были заблокированы, позволят обжаловать это решение.



В компании намерены расширить понятие "несогласованное изображение обнаженного тела", чтобы оговорит ситуации, когда изображенный на фото человек не знал о съемке. Речь, к примеру, идет о фотографиях женщин с задранными юбками, или фото, полученными со скрытых камер. "Аккаунт пользователя, которого мы определим как первоисточник таких изображений, будет немедленно заблокирован", - обещают в Twitter.



В ноябре и декабре последует очередная серия обновлений, касающихся изображений, разжигающих ненависть, а также аккаунтов, которые используют насилие для продвижения в сети. Кроме того, будет введен запрет на оскорбительные названия аккаунтов.

