Чернослив поможет укрепить кости

Остеопороз - опасное заболевание, характеризуемое истощением костей. Как отмечает News Wire, если человек ежедневно будет съедать по пять черносливин, то этой проблемы удастся избежать. Было проведено исследование с участием женщин, переживших менопаузу и имеющих сниженную плотность костей.



Они съедали по 50 граммов чернослива ежедневно в течение полугода. И это позволяло замедлить процесс истощения костной ткани. Данные результаты выглядят обнадеживающе, ведь после менопаузы показатели снижения плотности костей могут достигать 1,5% в год.



Чернослив богат питательными веществами, включая витамин К и калий. Порция из пяти черносливин - это около 100 калорий и отличный источник клетчатки. Помимо костей, чернослив полезен для сердца и желудочно-кишечного тракта.

