Геращенко: причиной ДТП в центре Харькова стали уличные гонки

Причиной жуткого ДТП в Харькове, в результате которого погибли 5 и получили травмы 6 человек, стали уличные "покатушки" с участием Lexsus. Об этом на своей странице в Facebook заявил нардеп Антон Геращенко. "По вчерашней харьковской трагедии становится известно все больше деталей. И я, и все кто видел видео задавались вопросом, почему девушка водитель "Лексуса" даже не пыталась затормозить в момент столкновения.

После того, как сегодня харьковский интернет провайдер "Триолан" выложил видео со своих камер наблюдения напротив Харьковского Исполкома, все стало ясно", - написал он.



"Лексус" оказывается участвовал в гонках по мирному вечернему Харькову. А несчастные пешеходы стали жертвами глупого желания малолетней девицы пофорсить", - добавил Геращенко.



"Следствие теперь должно установить личность водителя второго авто участвовавшего в "покатушках". Он будет важным свидетелем в деле по установлению виновных в харьковской трагедии, за которой последует неотвратимое наказание!", - подытожил нардеп.



Также Геращенко приложил видео, опубликованное утром.



Ранее "Страна" сообщала, что девушке-водителю Lexus, которая устроила жуткое ДТП в Харькове, объявили о подозрении.







