Финляндия не исключила возможность членства в НАТО

Россия не является прямой угрозой для Финляндии, при этом скандинавское государство не исключает в будущем своего присоединения к НАТО. Об этом сказал министр иностранных дел Финляндии Тимо Сойни в интервью Коммерсанту.



"Финляндия не чувствует угрозы со стороны России и ничего не боится. Думаю, это общее мнение... Между нашими двумя странами хорошие отношения, и проблем действительно нет… Но наша внешняя политика заключается в том, чтобы со всеми – и, прежде всего, с нашими соседями – поддерживать хорошие отношения. При этом мы состоим в ЕС, в ООН, в Северном совете, у нас партнерство с НАТО и так далее", – заявил Сойни.



Отвечая на вопрос, последует ли Финляндия примеру Швеции, если та решится на более тесное взаимодействие с НАТО, Сойни отметил, что эта тема пока не обсуждается ни в Хельсинки, ни в Стокгольме.



"Ни Финляндия, ни Швеция сейчас не входят в НАТО, и, насколько я понимаю, ни в одной из наших стран сейчас не обсуждается присоединение к НАТО… Мы не должны исключать возможность вступления в НАТО. Любая страна должна иметь такую возможность, поэтому нам и важна политика открытых дверей. Но позиция нынешнего правительства Финляндии такова, что мы считаем это неактуальным", – пояснил он.

