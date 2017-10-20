Детективы НАБУ помешали Розенблату вывезти деньги и украшения

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) воспрепятствовали вывозу народным депутатом (внефракционным) Бориславом Розенблатом материалов, важных в расследовании "янтарного дела", а также материальных и денежных ценностей, полученных в качестве неправомерной выгоды.



"19 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины предотвратили вывоз за границу народным депутатом Бориславом Розенблатом материалов, важных для расследования так называемого "янтарного дела", а также обеспечили его участие в судебном заседании по продлению ему обязательств", - говорится в сообщении пресс-службы НАБУ в пятницу.



В Бюро пояснили, что обыск в самолете был проведен в соответствии с ч. 3 ст. 233 Уголовного процессуального кодекса Украины для спасения имущества, которое может иметь признаки вещественных доказательств. При этом задержание народного избранника не проводилось, уточнили в НАБУ.



По информации следствия, подозреваемый планировал вывезти за пределы Украины средства коммуникации, которые могли содержать информацию по сокрытию следов совершенных преступлений и общения между его участниками, материальные и денежные ценности - предметы ранее полученной неправомерной выгоды, а также другое имущество с тем, чтобы избежать его ареста в рамках уголовного производства. Детективы также располагали сведениями, что подозреваемый мог иметь при себе документы для выезда за границу с признаками подделки.



"В ходе обыска, проведенного непосредственно в самолете, детективы НАБУ изъяли у Борислава Розенблата мобильные телефоны, планшет; изделия, внешне схожи с драгоценностями; платежные карточки, эмитированные зарубежными банками; паспорт гражданина Украины для выезда за границу и дипломатический паспорт. При этом для пересечения границы народный депутат использовал именно дипломатический паспорт, хотя его поездка была частной и не связанной с выполнением профессиональных обязанностей, что он признал публично", - сказано в сообщении.



В Аппарате Верховной Рады и МИД Украины пояснили НАБУ, что дипломатический паспорт был выдан Б.Розенблату 17 октября в ответ на его обращение якобы для осуществления рабочей поездки в Израиль с 18 по 22 октября "с целью изучения возможностей по кооперации и сотрудничеству между Украиной и Торгово-промышленной палатой Израиля и Ассоциацией производителей Израиля". Но изъятые при обыске авиабилеты свидетельствуют о том, что в это время народный депутат планировал находиться в Германии.



Его заявления о том, что он заранее сообщил следователям о своем путешествии в Германию, не соответствуют действительности, подчеркнули в НАБУ. А письмо, которое Б.Розенблат в подтверждение своих слов опубликовал на странице в Facebook, поступило в НАБУ уже после того, как рейс на Кельн должен был вылететь из Киева.



После проведения обыска в самолете детективы НАБУ вручили депутату повестки о необходимости его прибытия в Соломенский районный суд Киева для участия в заседании по продлению ему обязательств подозреваемого.



При этом в Бюро напомнили, что срок действия обязательств Б.Розенблата, в том числе ношения электронного браслета, закончился 16 октября, но продлить их суд не смог из-за неявки обозреваемого на заседание по рассмотрению соответствующего ходатайства.



В свою очередь, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) инициировала вопрос о повторном возложении на Б.Розенблата обязательств, срок действия которых истек (в том числе ношение электронного средства контроля).



В НАБУ также указали, что повестка, врученная Б.Розенблату 19 октября, была уже третьей за последние шесть дней. Первую ему пытались законно вручить 14 октября, вторую - два дня спустя. На заседание суда подозреваемый не появился, ссылаясь на состояние здоровья (достоверность информации проверяется). Из-за таких действий подозреваемого суд не смог своевременно рассмотреть ходатайство прокурора и принять решение о продлении обязанностей Б.Розенблату.



Как сообщалось, Б.Розенблат фигурирует в так называемом "янтарном деле", открытом по ч. 4 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) и ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием) Уголовного кодекса Украины.



19 октября сотрудники НАБУ не допустили вылета Б.Розенблата в Германию на лечение, как сообщил его адвокат.



20 октября Соломенский районный суд Киева продолжит заседание в деле Б.Розенблата по вопросу избрания ему меры пресечения.

