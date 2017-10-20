Повышенные пенсии будут учитываться при назначении субсидий с мая 2018 года
Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявляет, что повышенные пенсии будут учитываться при назначении жилищных субсидий только с мая 2018 года.
"Новый размер пенсии будет учитываться при назначении субсидии только с мая 2018 года", - сказал он в ходе часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу.
А.Рева отметил, что при назначении субсидий на отопительный сезон повышенные пенсии не будут играть роль.
Источник: Интерфакс-Украина
11:59