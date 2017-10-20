Юнкер не верит в успех переговоров по Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что в переговорах с Великобританией по вопросу ее выхода из ЕС чудес ожидать не стоит.



"Мы изучим результаты переговоров, достигнутые к настоящему времени, но я не думаю, что случится чудо", - сказал он.



Ж.К.Юнкер также отметил, что Брюссель не располагает в настоящее время всеми необходимыми ему деталями того, что именно хочет Лондон получить от Brexit.



"У нас какие-то детали есть, но не все, которые нам нужны. Работа продолжается", - заявил он журналистам в ответ на вопрос, располагает ли Евросоюз в настоящее время теми деталями, которых ему недоставало для успеха переговоров по Brexit.



В конце сентября он заявил, что "только чудо" может помочь достичь достаточных успехов в переговорах к концу октября.

