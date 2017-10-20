Украина планирует возобновить достройку двух блоков Хмельницкой АЭС

Украина планирует в 2021 году вернуться к достройке третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу. "Я думаю, что мы с 2021 года, наверное, уже сможем перейти к достройке тех двух блоков, о которых вы говорите.



Это наш план, мы им серьезно и системно занимаемся и будем делать все для того, чтобы атомная энергетика была безопасной, а мощностей было достаточно не только себя обеспечивать, но и экспортировать электроэнергию, что сделает экономику нашей страны более устойчивой и развитой", - сказал он.



В.Гройсман напомнил о намерении реализовать проект энергетического моста "Украина-ЕС" стоимостью EUR243,5 млн, предусматривающего выдачу мощности с блока №2 Хмельницкой АЭС в энергосистему ЕС. Получаемые за счет экспорта электроэнергии с этого блока средства планируется использовать для финансирования строительства блоков №3 и №4 на Хмельницкой АЭС.



Как сообщалось, Энергетическая стратегия Украины до 2035 года предусматривает, что АЭС до 2035 года должны обеспечивать 50% генерации электроэнергии в стране, доля возобновляемых источников – увеличиться до 12,8%, большой гидроэнергетики – до 6,7%. Остальные объемы будут производить теплоэлектростанциями.



Ранее, в ноябре 2015 года, президент НАЭК "Энергоатом" Юрий Недашковский сообщил, что чешская Skoda подтвердила готовность участвовать в завершении строительства третьего и четвертого блоков Хмельницкой АЭС путем производства двух комплектов реакторных установок.



По его данным, "Энергоатом" уже подготовил и согласовал со всеми заинтересованными ведомствами технико-концептуальное решение завершения строительства Х3/Х4 с применением реакторных установок Skoda.



Переговоры о коммерческих условиях сотрудничества со Skoda начались после денонсации в сентябре 2015 года Верховной Радой соглашения о завершении строительства Х3/Х4 совместно с РФ.



"Энергоатом" является оператором четырех украинских АЭС, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков, из которых 13 типа ВВЭР-1000 и два - ВВЭР-440, общей установленной мощностью 13,84 ГВт. Планируемая мощность блоков ХАЭС-3 и ХАЭС-4 – по 1 ГВт. Значительную часть вырабатываемой ими электроэнергии в случае достройки планируется экспортировать в страны ЕС.

