Independent: Google, Facebook и Twitter грозит конец эпохи из-за истории с «вмешательством» России

Компаниям Google, Facebook и Twitter грозит конец эпохи из-за истории с российским «вмешательством» в американские выборы, пишет Independent.



Как утверждает газета, политики оставляют в покое Кремниевую долину, и хотя сами технокомпании позиционируют себя как аполитичные поставщики контента, некоторые влиятельные деятели после выборов в США в 2016 году пришли к выводу, что на самом деле эти платформы имеют в своем распоряжении огромное политическое влияние и должны подчиняться соответствующему регулированию.



Издание добавляет, что в настоящее время трое американских сенаторов из Демократической и Республиканской партий продвигают законопроект, который заставит онлайн-платформы раскрывать, кто платит за рекламу в лентах новостей Facebook, хронике Twitter и поисковых результатах Google.



Ранее сообщалось, что Twitter передал комитету сената США по разведке имена 201 аккаунта, которые якобы были использованы Россией для вмешательства в американские выборы президента. 5 октября комитет заявил, что доказательств сговора между кампанией Дональда Трампа и Россией обнаружено не было.

