Психозы недели. Клизма за миллион

Поговорим о медреформе. Поcкольку все остальное, что было на этой неделе, чепуха и шелуха. Пока «дятлы» Саакашвили стучали «клювами» на «МихоМайдане» и млели от самолюбования Лещенко с Найемом, пиар-студия имени Супрун протащила через парламент так называемую медицинскую реформу. Теперь все, кто мечтают дожить до пенсии в рамках пенсионной реформы, должны пройти через реформу медицинскую. Но далеко не у всех это выйдет.



На самом деле и.о. министра Ульяна Супрун имеет такое же отношение к медреформе, как пудель к трюкам, которые придумал его дрессировщик. Не она тут главная. Хотя на афише ее морда и хвост.



Кто-то уже возмутился, что мы тут целого и.о. министра приравняли к собаке? Ничего оскорбительного. Вы на ее страничку в Facebook заходили? Если английским не владеете, то и не надо. На “рiдной мове пани не пыше”. Зачем напрягаться? Про медицину она тоже не пишет. Только рекламные картинки с пиар-кампании медреформы ставит.



А последний ее пост от 15 октября, разумеется, англоязычный, был как раз о животных: “Marching for the rights of our four (and sometimes two)-legged furry or feathered friends!». На фото идут какие-то люди, вроде бы наши, в руках голубые плакаты. И написано, что это марш за права тех, кто на двух и четырех ногах, пушистых и в перьях.







Я сначала подумал, что она так нас, украинцев, называет. Животными. И это марш за медреформу. Дескать, получай, народ Украины, чудо в перьях, свои права. Кто ходил на двух ногах, гордо станет на четыре.



Но потом сообразил, что и.о. министра здравоохранения, накануне величайшего события в ее тутошней биографии – принятия двух законопроектов о реформе медицины – волнует марш за права собачек, кошечек и птичек.



Вы не подумайте, что автор – форменный живодер. Я целиком и полностью поддерживаю права животных. Более того, хочу, чтобы нас, простых украинцев, уравняли в правах с европейскими животными. Например, с бездомными голландскими котами и собаками, которых бесплатно лечат в специальной ветлечебницах Амстердама и доставляют туда бесплатной “скорой помощью”. Честное слово, хочу быть таким европейским животным. Пусть мне даже номерок на ухо повесят.



Но пока на уши вешают только лапшу. Причем основательно и профессионально. Подготовка к пропихиванию медреформы шла на самом высоком маркетинговом уровне. Были привлечены политики, блогеры и даже паяцы.



“Лидерам мнений” приклеили “аватарки” – «я за медреформу». Вирусной рекламой запустили в Интернет комедийный сериал “Доктор Дурнев против медреформы”. Причем с учетом нюансов социологии – на русском языке. Специально для недоверчивой русскоязычной аудитории. Политтехнологи долбили тему, что кто не с нами – тот Азаров и Бахтеева. Дескать, Тимошенко против – она в компании с Азаровым.



И ни слова ни про какие прайсы. Шокирующие цены на медуслуги, которые заполнили Интернет, появились через пять минут после голосования в Верховной Раде. Вы же не думаете, что по случайному стечению обстоятельств? Если думаете, то поздравляю – у вас либо крайняя степень наивности, либо олигофрения. Лечение – 5 млн. грн. И ни копейкой меньше.



Спросите, где Супрун взяла эти прайсы? Где-где. Не заставляйте нецензурно каламбурить. Понятно, что менеджер гинекологической фирмы с Манхеттена взяла их... у себя в Америке. Нашла распечатку средних цен на американские медуслуги, которые, как известно, одни из самых дорогих в мире, ассистенты перевели названия процедур и манипуляций с английского на украинский, цены из долларов в гривны – и получилось нечто впечатляющее.



И цены теперь всегда будут такие. Во всяком случае, пока основная часть населения не вымрет от неоплаченного воспаления аппендицита. Потом, возможно, пойдет на спад. В смысле, численность населения. Потому что бесплатно будут принимать только неосложненные роды. А, не дай Бог, что-то пойдет не так – кесарево или щипцы потянут на донорскую почку. Не все готовы разродиться такой суммой.



Да что там роды, чтобы фурункул на жопе вскрыть, надо отдать среднюю зарплату по Гройсману. Целых 7 тыс. грн. За что? За ту манипуляцию, которую в медучреждения на расстоянии 50 км от Киева делают за “спасибо” и бутылку?



Испугались?! На это пиар-кампания и рассчитана. Именно так. Быдло, ой, простите, народ должен качественно испугаться платных услуг медреформы. Не случайно все участники пиар-студии Супрун – как “великие реформаторы” (замминистра Павел Ковтонюк и советник министра Виктория Савчук), так и группа подтанцовки в соцсетях (Александр Ябчанка, Митя Гурин и проч.) не подтверждают и не опровергают опубликованные прайсы



А когда настанет момент осознания из серии “чего мы наделали” и возникнет вопрос: “кто виноват?”, пани Ульяна и ее Марко будут уже далеко. Жить где-нибудь на Манхеттене, на проценты от страховых компаний. Не случайно она намекает, что уже не хочет быть министром. Понимаю, всегда лучше быть рантье и маршировать за здоровье домашних животных. То есть нас с вами, земляки. СУГС!

Но мы же хотели европейской, точнее, американской медицины. Мы же прыгали за нее на двух майданах. Теперь все будет так, как просили. Никакой коррупции, никаких шоколадок врачам и полтинников медсестрам. Антикоррупционный суд, который выбивает «МихоМайдан», посадит всех санитарок, которые подмоют больного в обход кассы. Все очень антикоррупционно: заплатил 71 тыс. за лечение ушиба голени в кассу медучреждения – сделал свой цивилизационный выбор. Точнее, выход уже найден. Нечем платить! Ладно, Чип и Дейл спешат на помощь. Это не бурундуки, а страховые агенты. Пожалуйте в систему страхования. Нет, не частного (пока). Лавочка формально государственная, но фактически будет под контролем тех самых “дрессировщиков пуделя Супрун”, которые столь ловко пропихнули медреформу.Кто там громко икнул в одной из европейских столиц? Ах, это Игорь Перегинец, бывший заместитель министра здравоохранения во времена Сандро Квиташвили, лично курировавший в 2015-2016 гг. закупки лекарств.Как в еврейском анекдоте про Шлему, который жил напротив тюрьмы, а сейчас живет напротив своего дома, Перегинец раньше покупал лекарства для Украины, а теперь он их нам продает. Через международные организации, типа МОЗ. В МОЗ он и работает. Как сказано на его странице в Facebook, “Technical Advisor, Health Systems and Public Health в World Health Organization, Regional Office for Europe”. Поэтому у нас самые передовые индийские дженерики, но с регистрацией на Британских Виргинскох островах.Не знаю, заметили вы или нет, но, согласно медреформе, с 2018 года будет создана Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ). Орган, который фактически будет исполнять роль страховщика. Деньги на покрытие расходов будут поступать туда из государственного бюджета. А в бюджет – из наших налогов.По данным Министерства здравоохранения, в 2016 году каждый украинец заплатил на медицину через налоги в среднем 1764 гривен. Не знаю, как они так интересно посчитали, но такую цифру называет заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк, который собственно и “керует” реформой, пока его начальница пребывает в бесконечной прострации.И тут начинается самое интересное. Где НСЗУ возьмет деньги, понятно – в бюджете. А вот кому даст? Это тема для антикоррупционного мониторинга, которым никто, разумеется, не будет заниматься, ибо дятлы не додумаются, а их кураторы сами в деле.После того, как по всей территории Украины будут установлены единые тарифы оплаты медицинских услуг и препаратов, которые будут предоставляться по программе медицинских гарантий, появятся и учреждения, которые смогут получать оплату за обслуживание пациентов.Это будут как больницы и поликлиники, так и... физические лица-предприниматели, которые заключат соответствующие договора с Национальной службой здоровья. Ой, я даже догадываюсь, пардон за каламбур, какие лица-физлица получат финансирование из лавки Супрун. Принцип “свій до свого по своє” будет реализован на 1000%.Но, как у нас всегда бывает (и ярче всего проявляется в ситуации с Пенсионным фондом), деньги у НСЗУ быстро закончатся и образуется дефицит из бюджета. Поэтому пророчествую: оплатить они смогут только самые примитивные манипуляции семейных врачей, а вовсе не лечение рака или операцию на сердце.По тем прайсам, которые опубликованы , диагностика нарушения ритма сердца у ребенка будет стоит 65 тысяч гривен. Репротезирование двух клапанов сердца – почти 190 тысяч гривен. Аневризма сердца – почти 154 тысячи гривен. Стеноз – более 163 тысяч. Шунтирование аорты – 130 тысяч гривен. Коронарный тромбоз -– 103 тысячи. Лечение цирроза печени – 111 тысяч.Кто будет это финансировать? Пациент, если у него есть деньги. Или (вот тут внимание!) страховая компания, если у пациента денег нет. Какая компания? Ну, это надо уточнить у Супрун и ее деловых партнеров. У команды, закрутившей мощнейший пиар вокруг медреформы. Особенно у тех, кто работал с Квиташвили. У друга Квиташвили Саакашвили, который удивительно вовремя привел своих “дятлов” под Верховную Раду, чтобы они устраивали перформанс на имени Порошенко и переключали общественное мнение на “негодный объект”. У еврооптимистов, которые прямо жопу рвали за “наше и ваше здоровье”. И всех тех, кто, похоже, в доле.Я бы у них прямо спросил: какая конкретно транснациональная (читай – американская) страховая нацелилась на наш рынок медуслуг? Кто заказал именно эту медицинскую реформу? Когда ждать рекламной кампании: “Спасись от чудовищных тарифов – купи медстраховку у мирового лидера”?И трудно не соблазниться, понимая, что не обязательно заболеть раком или родить нездорового ребенка, достаточно оказаться под колесами “Лексуса” с юной фифой за рулем, как это случилось в Харькове, и для лечения множественных переломов придется продать квартиру.Почему я думаю, что ветер дует издалека? Потому что у нас нет отечественного страхового бизнеса, который в состоянии вытянуть такой объем финансирования. Нет у нас фонда гарантирования вкладов физлиц в страховой сектор, аналогичного ФГВФЛ. Все, что “упало” со страховым рынком, то пропало.Наконец, у нас нет достаточного числа наивных, но платежеспособных граждан, которые, после банкопада помчатся страховать свое ценнейшее здоровье в СК “Рога и копыта”. Все хотят гарантий. А гарантии может дать только прописка на Уолл-Стрит или в лондонском Сити.А когда настанет момент осознания из серии “чего мы наделали” и возникнет вопрос: “кто виноват?”, пани Ульяна и ее Марко будут уже далеко. Жить где-нибудь на Манхеттене, на проценты от страховых компаний. Не случайно она намекает, что уже не хочет быть министром. Понимаю, всегда лучше быть рантье и маршировать за здоровье домашних животных. То есть нас с вами, земляки. СУГС!