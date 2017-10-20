Психозы недели. Клизма за миллион

Поговорим о медреформе. Поcкольку все остальное, что было на этой неделе, чепуха и шелуха. Пока «дятлы» Саакашвили стучали «клювами» на «МихоМайдане» и млели от самолюбования Лещенко с Найемом, пиар-студия имени Супрун протащила через парламент так называемую медицинскую реформу. Теперь все, кто мечтают дожить до пенсии в рамках пенсионной реформы, должны пройти через реформу медицинскую. Но далеко не у всех это выйдет.



На самом деле и.о. министра Ульяна Супрун имеет такое же отношение к медреформе, как пудель к трюкам, которые придумал его дрессировщик. Не она тут главная. Хотя на афише ее морда и хвост.



Кто-то уже возмутился, что мы тут целого и.о. министра приравняли к собаке? Ничего оскорбительного. Вы на ее страничку в Facebook заходили? Если английским не владеете, то и не надо. На “рiдной мове пани не пыше”. Зачем напрягаться? Про медицину она тоже не пишет. Только рекламные картинки с пиар-кампании медреформы ставит.



А последний ее пост от 15 октября, разумеется, англоязычный, был как раз о животных: “Marching for the rights of our four (and sometimes two)-legged furry or feathered friends!». На фото идут какие-то люди, вроде бы наши, в руках голубые плакаты. И написано, что это марш за права тех, кто на двух и четырех ногах, пушистых и в перьях.







Я сначала подумал, что она так нас, украинцев, называет. Животными. И это марш за медреформу. Дескать, получай, народ Украины, чудо в перьях, свои права. Кто ходил на двух ногах, гордо станет на четыре.



Но потом сообразил, что и.о. министра здравоохранения, накануне величайшего события в ее тутошней биографии – принятия двух законопроектов о реформе медицины – волнует марш за права собачек, кошечек и птичек.



Вы не подумайте, что автор – форменный живодер. Я целиком и полностью поддерживаю права животных. Более того, хочу, чтобы нас, простых украинцев, уравняли в правах с европейскими животными. Например, с бездомными голландскими котами и собаками, которых бесплатно лечат в специальной ветлечебницах Амстердама и доставляют туда бесплатной “скорой помощью”. Честное слово, хочу быть таким европейским животным. Пусть мне даже номерок на ухо повесят.



Но пока на уши вешают только лапшу. Причем основательно и профессионально. Подготовка к пропихиванию медреформы шла на самом высоком маркетинговом уровне. Были привлечены политики, блогеры и даже паяцы.



“Лидерам мнений” приклеили “аватарки” – «я за медреформу». Вирусной рекламой запустили в Интернет комедийный сериал “Доктор Дурнев против медреформы”. Причем с учетом нюансов социологии – на русском языке. Специально для недоверчивой русскоязычной аудитории. Политтехнологи долбили тему, что кто не с нами – тот Азаров и Бахтеева. Дескать, Тимошенко против – она в компании с Азаровым.



И ни слова ни про какие прайсы. Шокирующие цены на медуслуги, которые заполнили Интернет, появились через пять минут после голосования в Верховной Раде. Вы же не думаете, что по случайному стечению обстоятельств? Если думаете, то поздравляю – у вас либо крайняя степень наивности, либо олигофрения. Лечение – 5 млн. грн. И ни копейкой меньше.



Спросите, где Супрун взяла эти прайсы? Где-где. Не заставляйте нецензурно каламбурить. Понятно, что менеджер гинекологической фирмы с Манхеттена взяла их... у себя в Америке. Нашла распечатку средних цен на американские медуслуги, которые, как известно, одни из самых дорогих в мире, ассистенты перевели названия процедур и манипуляций с английского на украинский, цены из долларов в гривны – и получилось нечто впечатляющее.



И цены теперь всегда будут такие. Во всяком случае, пока основная часть населения не вымрет от неоплаченного воспаления аппендицита. Потом, возможно, пойдет на спад. В смысле, численность населения. Потому что бесплатно будут принимать только неосложненные роды. А, не дай Бог, что-то пойдет не так – кесарево или щипцы потянут на донорскую почку. Не все готовы разродиться такой суммой.



Да что там роды, чтобы фурункул на жопе вскрыть, надо отдать среднюю зарплату по Гройсману. Целых 7 тыс. грн. За что? За ту манипуляцию, которую в медучреждения на расстоянии 50 км от Киева делают за “спасибо” и бутылку?



Испугались?! На это пиар-кампания и рассчитана. Именно так. Быдло, ой, простите, народ должен качественно испугаться платных услуг медреформы. Не случайно все участники пиар-студии Супрун – как “великие реформаторы” (замминистра Павел Ковтонюк и советник министра Виктория Савчук), так и группа подтанцовки в соцсетях (Александр Ябчанка, Митя Гурин и проч.) не подтверждают и не опровергают опубликованные прайсы



А когда настанет момент осознания из серии “чего мы наделали” и возникнет вопрос: “кто виноват?”, пани Ульяна и ее Марко будут уже далеко. Жить где-нибудь на Манхеттене, на проценты от страховых компаний. Не случайно она намекает, что уже не хочет быть министром. Понимаю, всегда лучше быть рантье и маршировать за здоровье домашних животных. То есть нас с вами, земляки. СУГС!