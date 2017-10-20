Украина пытается активизировать переговоры в формате "5+2" по Приднестровью

Специальный представитель Украины по вопросам приднестровского урегулирования Виктор Крыжановский высказался за активизацию переговорного процесса по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также наблюдатели от США и ЕС).



Он заявил об этом в ходе переговоров, которые провел в четверг и пятницу в Тирасполе и Кишиневе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы.



Замглавы МИДЕИ Лилиан Дарий подтвердил на встрече с украинским дипломатом "открытость молдавских властей к определению жизнеспособного решения приднестровской проблемы, с соблюдением суверенитета и территориальной целостности Молдовы и предоставлением особого статуса Приднестровскому региону", отметили в пресс-службе.



Л.Дарий также подтвердил позицию Молдовы относительно необходимости вывода российских войск и вооружений, расположенных на левом берегу Днестра. "Выполнение Россией взятых на себя международных обязательств по выводу своих войск из Приднестровья будет способствовать процессу урегулирования конфликта", - подчеркнул он.



В свою очередь, вице-премьер Молдовы по реинтеграции, главный переговорщик Кишинева Георгий Балан отметил основные проблемы, стоящие в повестке дня переговоров. По его словам, речь идет об обеспечении условий для нормального функционирования молдавских школ с преподаванием на латинице в Приднестровье; беспрепятственным допуске молдавских фермеров к их землям за трассой Тирасполь-Рыбница; об устранении искусственных преград на пути свободного перемещения между двумя берегами Днестра людей и грузов; открытии моста через Днестр между селами Бычок и Гура-Быкулуй.



"Эти проблемы нуждаются в первоочередном разрешении, что благотворно скажется на повышении доверия населения по обоим берегам реки", - считает Г.Балан.



Спецпредставитель Украины подтвердил приверженность его страны активизации переговорного процесса на всех существующих площадках для скорейшего решения проблем жителей Молдовы, в том числе приднестровского региона.



В Тирасполе В.Крыжановского принял лидер Приднестровья Вадим Красносельский, который сообщил о готовности непризнанной республики открыть движение по мосту через Днестр в районе сел Бычок и Гура-Быкулуй, но с условием гарантии неиспользования его в военных целях.



В.Крыжановский, в свою очередь, рассказал о недавнем визите в Вену, планах посетить Брюссель, встречах в Кишиневе и в Тирасполе с целью обсуждения "ряда аспектов подготовки к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ".



"Насколько я понял из нашего общения со Спецпредставителем ОБСЕ Вольфом Дитрихом Хаймом, австрийское председательство заинтересовано в достижении до конца года определенного результата в переговорном процессе. Они изучают, по каким вопросам возможно продвижение. Принятие конкретных документов продемонстрировало бы, что процесс урегулирования хоть и медленно, но все же идет", - сказал он.



Переговоры в формате "5+2" (Молдова, Приднестровье, Россия, Украина, ОБСЕ, а также наблюдатели от США и Европейского Союза) не проводятся уже на протяжении трех лет. В 2012-2013 году раунды переговоров проводились один раз в два месяца. Переговоры были заморожены с весны 2014 года.



В 2016 году удалось провести две неформальные встречи участников переговорного процесса в Германии, но полноценные переговоры так и не были возобновлены.

