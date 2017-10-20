Столица должна "Киевэнерго" за электроэнергию 1 млрд гривен

Компания "Киевэнерго" констатирует, что по состоянию на 1 октября задолженность потребителей Киева за использованную электрическую энергию составила 1,012 млрд гривен. Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.



"Долг столичных потребителей за использованную электрическую энергию перед ПАО "Киевэнерго" на 1 октября 2017 года составляет 1,012 млрд грн", - сказано в нем.



Отмечается, что основными должниками остаются предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности и населения.



Согласно сообщению, предприятия жилищно-коммунального хозяйства, в том числе предприятия жизнеобеспечения города, задолжали за электроэнергию 491, 4 млн гривен.



Долг населения Киева за потребленную электроэнергию перед "Киевэнерго" по состоянию на 1 октября составил 332,15 млн гривен.



Крупнейшими должниками являются потребители Дарницкого, Святошинского и Соломенского районов (48,9 млн гривен и по 37,4 млн гривен соответственно).



Задолженность государственного бюджета по компенсации льгот и субсидий за электроснабжение перед "Киевэнерго" составляет 141, 49 млн гривен, из них долг компании "Киевводоканал" - 53,71 млн гривен.

