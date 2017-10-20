Жителя Вроцлава оштрафовали за разжигание ненависти к украинцам

Суд польского города Вроцлав оштрафовал местного жителя Кшиштофа Мадея за разжигание ненависти к украинцам. Об этом сообщает Gazeta Wroclawska.



По решению суда он должен заплатить 1000 злотых (235 евро). В ноябре прошлого года Мадей ворвался в одну из местных школ, где проходил день Украины в рамках проекта «Толерантный европеец». Сорвал стенгазету, бросил ее на стол библиотекаря и прокричал, что украинцы — убийцы.



«Мне пришлось бы оскорбить суд, поэтому я не буду комментировать вердикт. Да, я кричал, что украинцы — убийцы. В следующий раз я сделаю то же самое», — заявил Мадей по окончании процесса. Он добавил, что проводившееся в школе мероприятие, с его точки зрения, было пропагандой «антисемитизма и расизма в украинской версии».

