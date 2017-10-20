Нацполиция купила 400 машин Skoda

Национальная полиция купила у ООО "Еврокар" 400 автомобилей специализированного назначения Skoda Rapid на общую сумму 149 092,8 тыс. гривен. Об этом говорится в соответствующих договорах от 11 октября, обнародованном в системе публичных закупок ProZorro, передают Українські Новини.



Куплены 400 автомобилей спецназначения на базе автомобиля Skoda Rapid Active 1.6MPI/81kw по цене 372 732 гривны каждый.



Согласно информации с официального сайта "Еврокара", цена данного автомобиля стартует от 370 884 гривен.



ООО "Еврокар" является официальным поставщиком автомобилей Skoda в Украине.



Закупка по второму лоту по тендеру (127 легковых автомобилей специализированного назначения типа "кроссовер") не состоялась, так как не было подано ни одного предложения.

