Британских студентов стали предупреждать о сексуальном насилии в пьесах Шекспира

Студентов Кембриджского университета начали предупреждать о сценах сексуального насилия и домогательств в пьесах английского драматурга Уильяма Шекспира. Об этом сообщает «Би-би-си».



В расписаниях лекций, посвященных произведениям поэта, появился предупреждающий символ — восклицательный знак в красном треугольнике. Отмечается, что маркировку получают занятия с «материалом, который может показаться студентам неприятным».



Один из преподавателей университета, пожелавший не раскрывать свое имя, раскритиковал инициативу. По его словам, задача сотрудников вуза — «готовить студентов к реальной жизни, а не опекать их в течение трех лет».



Нововведением также недоволен руководитель «Шекспировского фестиваля» в Кембридже Дэвид Крилли. Он подчеркнул, что «если студент курса английской литературы не знает, что "Тит Андроник" содержит сцены насилия, то ему нечего делать на этом курсе», передает The Guardian.



На фоне критики в пресс-службе Кембриджа отметили, что инициатива не является обязательной.

