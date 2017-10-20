НАБУ обнародовало видео следственных действий в самолете по нардепу Розенблату

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало видео следственных действий в аэропорту "Жуляны", передает УНН со ссылкой на видео НАБУ.







"19 октября детективы НАБУ предотвратили вывозу за границу народным депутатом Борислав Розенблатом материалов, важных для расследования так называемого "янтарного дела", а также обеспечили его участие в судебном заседании по продлению ему обязанностей", - говорится в сообщении к видео.



Также, добавляется, что неотложные следственные действия (обыск в самолете) проведено в соответствии с ч.3 ст. 233 Уголовного процессуального кодекса Украины (до вынесения постановления следственного судьи) с целью спасения имущества, которое может иметь признаки вещественных доказательств. При этом задержание народного избранника не проводилось.



Также, Розенблат рассказал, что у него изъяли сотрудники НАБУ.



"Меня ограбили. Залетели в самолет, начали обыски без документов, вообще без каких-либо оснований. Что забрали? Забрали все паспорта, карточки, забрали все практически вещи и изъяли, действительно, у меня было три небольших подарочка, бижутерию для моих племянниц,"- сказал Б.Розенблат.

