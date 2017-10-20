Супрун объяснила, как будет работать страховая медицина в Украине

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун объяснила, что изменится, когда в 2018 году в Украине заработает национальная страховая система. Об этом она написала на своей странице в Facebook. По ее словам, пациенты и врачи наконец-то начнут чувствовать, что именно они находятся в центре внимания системы здравоохранения:



1. Если пациент обратится к семейному врачу, терапевту или педиатру, за их услуги заплатит государство. Специалиста каждый сможет выбирать самостоятельно, и прописка не будет иметь никакого значения. Также пациент сможет сменить специалиста, если его не устраивает качество лечения.



2. Для врачей первичного звена изменится принцип работы.



Отныне специалисты будут заинтересованы принять больше пациентов и оказывать им качественные услуги, ведь от количества и рекомендаций пациентов будет зависеть заработок врача.



Таким образом, врачи перестанут зависеть от тарифной сетки. Кроме того, они смогут выбирать - быть работником наемного труда в больнице или же открыть ФЛП и начать частную практику.



3. Новая модель финансирования для учреждений, которая заработает с 2020 года (определенные услуги как пилотные проекты будут финансироваться в 2018-2019 годах).



"Мы получили много вопросов по поводу поправок, которые народные депутаты внесли в изначальный вариант законопроекта 6327. Основные из них — это отказ от сооплаты и международных протоколов. Однако медики могут использовать международные клинические руководства, согласно приказу МЗ №1422", - говорит Супрун.



По ее словам сооплата должна расширить доступ граждан к лечению, но решено запускать систему в классическом виде, как она работает в Великобритании и ряде других стран, без сооплаты.



"К этому вопросу Правительство вернется ближе к 2020 году, ведь сооплату планировалось запустить вместе с новой моделью финансирования амбулаторного и стационарного лечения", – написала Ульяна Супрун.

