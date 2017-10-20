МИД КНДР: Пхеньян не намерен вести переговоры по ядерному оружию

КНДР не намерена вести переговоры по ядерному оружию, заявила глава департамента Северной Америки МИД КНДР Цой Сон Хи.



«Мы не собираемся вести переговоры по ядерному оружию, и США придется уживаться с ядерным статусом КНДР. Это необходимо для нас, чтобы сохранить стабильность и безопасность на Корейском полуострове и Северо-Восточной Азии», — сказала она, выступая на Московской конференции по нераспространению.

