Лавров: конгресс США «вошел в русофобский раж»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что администрация президента США Дональда Трампа пытается работать с конгрессом по разным вопросам, включая налаживание диалога с Россией, однако американский парламент «вошел в русофобский раж».



«Я вижу, как администрация Трампа пытается работать с парламентом, и мы видим, как этому нормальному совершенно процессу пытаются помешать те, кто использует конгресс совсем не для того, чтобы отстаивать интересы США, а чтобы попытаться создать непреодолимые трудности для самого Дональда Трампа и его администрации», — сказал Лавров.



По его словам, пока «эти игры» между Трампом и конгрессом продолжаются, вряд ли можно будет получить объективную реакцию на те или иные договоренности со стороны парламента США, «учитывая русофобский раж, в который он вошел».

