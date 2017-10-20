В строительной каске и комбинезоне, или Как Оксана Марченко будет менять жизнь людей к лучшему

Скоро на украинском телеканале «Интер» выйдет новый проект, ведущей которого станет Оксана Марченко – жена украинского политика Виктора Медведчука.



Зрители привыкли видеть Оксану Марченко в образе ведущей успешных развлекательных шоу, но в этот раз она сняла драгоценности и надела каску.



На днях телеканал «Интер» выпустил проморолик нового шоу «Время строить», где Оксана Марченко предстала перед зрителями в абсолютно в новом образе – в строительной каске и комбинезоне.



«Время строить» – адаптация известного американского реалити-шоу Extreme Makeover: Home Edition, которое впервые вышло на телеэкраны в 2003 году. За десять сезонов шоу получило множество наград, высокие рейтинги и огромный успех у зрителей. Данный формат развлекательного шоу с успехом был адаптирован во многих странах мира. Теперь пришло время и Украины.



По словам продюсеров «Время строить», главная цель нового реалити-шоу ― построить новые дома для семей, оказавшихся в бедственном положении, чтобы полностью изменить их жизнь. Как ранее упоминалось, именно благодаря идее Оксаны Марченко реалити-шоу «Время строить» в Украине будет помогать менять жизнь людей к лучшему.





