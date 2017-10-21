В польском торговом центре мужчина напал на прохожих с ножом

В польской Сталеве-Воле произошло нападение на посетителей торгового центра Vivo. Полиция сообщила, что 27-летний мужчина начал нападать на прохожих с ножом.



По предварительным данным, пострадали девять человек, шестеро из которых получили тяжелые ранения. Позднее в полиции сообщили, что 50-летняя пострадавшая умерла в больнице.



Нападавшего задержали другие посетители торгового центра. О мотивах мужчины ничего не сообщается.

