Американский миллиардер начал кампанию за импичмент Трампа

Американский миллиардер начал кампанию за импичмент Трампа

Американский миллиардер, сторонник Демократической партии Том Стайер начал кампанию за импичмент президента США Дональда Трампа. Видеообращение он опубликовал на своем YouTube-канале.

В ролике Стайер обвиняет Трампа в том, что он привел США на грань ядерной войны, демонстрирует пренебрежение законами, препятствует правосудию в ФБР, получает деньги от правительств иностранных государств и угрожает новостным СМИ. «Если это не повод объявить импичмент Трампу, во что же тогда превратилось наше правительство?», — сказал Стайер.

Он также запустил сайт, на котором начал сбор подписей за отставку Трампа.

Том Стайер — миллиардер, основатель инвестиционной компании Farallon Capital. Его состояние оценивается в 1,61 миллиарда долларов. Стайер является убежденным сторонником Демократической партии и несколько раз жертвовал им деньги на избирательные кампании. Также он спонсирует проекты, связанные с защитой окружающей среды.