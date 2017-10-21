Американский миллиардер начал кампанию за импичмент Трампа

Американский миллиардер, сторонник Демократической партии Том Стайер начал кампанию за импичмент президента США Дональда Трампа. Видеообращение он опубликовал на своем YouTube-канале.



В ролике Стайер обвиняет Трампа в том, что он привел США на грань ядерной войны, демонстрирует пренебрежение законами, препятствует правосудию в ФБР, получает деньги от правительств иностранных государств и угрожает новостным СМИ. «Если это не повод объявить импичмент Трампу, во что же тогда превратилось наше правительство?», — сказал Стайер.



Он также запустил сайт, на котором начал сбор подписей за отставку Трампа.



Том Стайер — миллиардер, основатель инвестиционной компании Farallon Capital. Его состояние оценивается в 1,61 миллиарда долларов. Стайер является убежденным сторонником Демократической партии и несколько раз жертвовал им деньги на избирательные кампании. Также он спонсирует проекты, связанные с защитой окружающей среды.

