Apple в 2018 году выпустит iPhone X "для бедных" - СМИ

Apple выпустит бюджетные версии iPhone X для китайского рынка в 2018 году. Об этом пишет Portaltele.com.ua.



"По информации японского ресурса Mac Otakara, компания Apple уже создала безрамочный iPhone специально "для бедных", который будет продавать по ощутимо более низкой цене", - отмечает портал.



Сообщается, что это мобильное устройство будет оснащено фирменным OLED-экраном, а также фронтальной камерой TrueDepth с поддержкой технологии распознавания лица Face ID. Чем именно новинка будет отличаться от классической модели источник не сообщает. Также не сообщается и цена устройства.



Выпуск недорогого iPhone X позволит Apple лучше конкурировать с обилием безрамочных Android-смартфонов из Китая, которые продают практически по себестоимости. Более доступный по цене флагман от "яблочной" корпорации сможет им противостоять, тем самым расширяя базу пользователей продукции Apple, которую компания использует для продвижения своей экосистемы.



Описываемое японским ресурсом мобильное устройство – скорее всего это iPhone SE нового поколения, который унаследует от новинки основные особенности, однако получит менее продвинутую основную камеру и лишится различных полезных "фишек", вроде беспроводной и быстрой зарядок.

