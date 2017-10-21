Проблемы в расследовании дела Шеремета возникли из-за реформы полиции - МВД

Одной из причин отсутствия прогресса в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета в МВД называют проведение реформы полиции. Об этом заявил директор департамента по коммуникациям МВД Артем Шевченко на конференции Совета Европы "Противодействие угрозам жизни и безопасности журналистов. Эффективное расследование преступлений против свободы слова", передает "Украинская правда".



По словам Шевченко, в 2016 году, на момент убийства происходила реорганизация и переаттестация, что фактически демотивировало сотрудников Национальной полиции. По этой причине, по словам Шевченко, были допущены ошибки, которые следствие исправляет сейчас.



На вопрос о том, почему до сих пор не были обнародованы фотороботы, Шевченко заявил, что полиция хочет найти убийц, и именно поэтому не публикует фотороботы.



По его словам, есть круг подозреваемых, и следователям нужно время, чтобы их отработать.



Он подчеркнул, что можно составить портреты по видео, но под такие фотороботы попадет большее количество людей, которые могут и не быть подозреваемыми.

