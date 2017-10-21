Украина призвала ООН оперативно реагировать на пропаганду

Пропаганда России с участием государственных медиа, а также систематические фальсификации фактов Кремлем разожгли ненависть россиян к Украине и сейчас продолжают углублять конфликт. Это требует реакции международного сообщества на ситуацию.



С таким заявлением выступил на заседании Четвертого комитета генеральной ассамблеи ООН первый секретарь постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко, передает Укринформ.



"Мы глубоко обеспокоены масштабной кампанией пропаганды и подстрекательства ненависти к Украине и украинцам, осуществляемой российскими государственными СМИ и общественными деятелями. Это сыграло важную роль в разжигании агрессии России против Украины и конфликта на Донбассе", – заявил представитель Украины при ООН.



Николенко подчеркнул, что российская власть существенно ограничила пространство для независимых СМИ, усилила контроль над государственными медиа, превратив их в мощные инструменты государственной пропаганды, которые продуцируют фальшивые новости.



"Такая гибридная война против Украины с привлечением подконтрольных государству российских СМИ, является прямой угрозой для ценностей ООН. Комитет и другие органы ООН должны оперативно реагировать на подобные попытки фальсификации новостей и использование их в качестве инструмента углубления региональных конфликтов", – заявил украинский дипломат.



Он призвал международное сообщество удвоить усилия во внедрении лучших практик и инструментов в реагировании на эту глобальную угрозу.



"Мы убеждены, что информационная безопасность является ключевым элементом в каждой системе национальной безопасности, и ООН должна стать маяком для этого путем выявления и привлечения к ответственности тех, кто участвует в пропагандистских войнах", – подчеркнул Олег Николенко.

