Саакашвили представил у здания Рады план "спасения Украины за 70 дней"

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили представляет свой "План спасения Украины за 70 дней", используя вместо экрана здание Верховной рады. Политик установил на площади Конституции направленный на здание украинского парламента проектор и представляет свою программу. Он транслирует слайды, как "за пять сессионных дней изменить страну", в частности, какие законопроекты необходимо принять.

Так, Саакашвили предлагает принять закон об импичменте, закон об олигархах и другие. Вокруг политика собрались несколько десятков человек и слушают его программу.



Бывший одесский губернатор предлагает для улучшения ситуации на Украине принять новый закон о выборах депутатов, "отменить областные государственные администрации, ликвидировать ненужные контролирующие органы", провести налоговую, таможенную и медицинскую реформы.



Кроме того, Саакашвили предлагает принять закон "о праве граждан на вооруженную защиту".



Собравшиеся на презентации люди одобрительно приветствовали каждое предложение политика, передает корреспондент РИА Новости.



В минувший вторник несколько тысяч человек с флагами националистических партий "Национальный корпус" (создана на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело), "Свобода", сторонники партий "Движение новых сил", лидером которой является Саакашвили, "Батькивщина", "Самопомощь" и ряда общественных организаций начали акцию протеста возле Рады.



Они требуют отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, а также создать антикоррупционный суд.

