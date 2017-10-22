Эрдоган отказался считать США цивилизованной страной

Президент Турции Тайип Эрдоган назвал США нецивилизованной страной из-за решения Вашингтона задержать его сотрудников охраны. Об этом сообщило в субботу Анатолийское агентство. "Не могу назвать цивилизованной страну, в которой выносится заочное решение о задержании 13 сотрудников охраны президента. Причем об этом решении даже не уведомили самих сотрудников службы охраны, - цитирует агентство слова Эрдогана.

- Если вы приглашаете президента, при этом создаете угрожающие его безопасности условия, а сотрудников службы безопасности еще и пытаются арестовать, то в вашей системе правосудия имеются проблемы".



После инцидента 16 мая возле резиденции посла Турции в США, когда произошли столкновения между сторонниками и противниками турецких властей, американский суд предъявил обвинение в адрес охранников Эрдогана. Их обвиняют в сговоре с целью совершения преступления, связанного с насилием над личностью. В начале сентября комитет Сената Конгресса США по ассигнованиям поддержал инициативу о запрете на поставки американскими властями оружия службе охраны президента Турции.



Анкара выступает в поддержку телохранителей турецкого лидера, обвиняя полицию Вашингтона в бездействии по отношению к демонстрантам, среди которых были сторонники Рабочей партии Курдистана. Деятельность этой организации запрещена как в Турции, так и в США.

