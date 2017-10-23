Отказ от алкоголя уменьшает риск аритмии

Чем дольше человек не употребляет спиртное, тем ниже становится у него риск мерцательной аритмии, связанной с инсультами и инфарктами. Это установили ученые из Калифорнийского университета. Специалисты проанализировали данные больше 15000 американцев за 25 лет, пишет UPI.com.



Исследование показало: люди, которые в прошлом злоупотребляли алкоголем, были склонны к мерцательной аритмии. Однако за каждые 10 лет без алкоголя риск снижался на 20% (независимо от того, какой вид спиртного употреблял человек). А за каждые 10 лет употребления алкоголя в прошлом вероятность мерцательной аритмии повышалась на 13%. Каждый алкогольный напиток увеличивал риск на 4%.



До этого сотрудники Мичиганского университета обнаружили, что риск аритмии повышает бессонница. Добровольцы с бессонницей страдали от мерцательной аритмии на 29% чаще по сравнению с людьми без бессонницы. Судя по всему, расстройство сна негативно влияет на вегетативную нервную систему, участвующую в регуляции артериального давления и частоты сердечных сокращений.

