Американский сенатор обвинил Трампа в излишней мягкости по отношению к России

Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) полагает, что президент США Дональд Трамп снисходительно относится к России и затягивает выполнение санкций против нее. Об этом законодатель заявил в интервью телеканалу NBC.



На вопрос журналиста по поводу того, почему Вашингтон не применил в полной мере согласованные ранее в Конгрессе санкции в отношении Москвы, сенатор ответил: "Я думаю, администрация Трампа действует медленно, когда дело касается России".



По утверждению Грэма, президент "слеп в том, что касается РФ". Законодатель отметил, что не понимает причин этого, и не исключил, что ответы могут быть даны по итогам расследования в связи с утверждениями о вмешательстве РФ в выборы 2016 года в США.



"В 2016 году они вмешивались в наши выборы, но не думаю, что они повлияли на их исход. В 2018 году и 2020 году они снова вернутся, чтобы действовать против нас", - сказал сенатор.



"Каковы правила ведения таких боев? Является ли то, что они сделали в 2016 году, актом войны? Как противодействовать угрозам в киберпространстве?" - задал вопросы законодатель. Он также призвал Трампа принять дополнительные меры против РФ.



В настоящее время в связи с утверждениями о вмешательстве России в американские выборы разбирательства проводят ФБР и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. В середине мая минюст объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения еще одного такого независимого разбирательства.



Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

