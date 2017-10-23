На Львовщине во время встречи с избирателями избили нардепа Лозового

В Сколевском районе (Львовская обл.) избили народного депутата от радикальной партии Ляшко Андрея Лозового, сообщил депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич.



"Конфликт возник в селе Хащованя Сколевский района возле комплекса "Ведмежа Вежа". Лозовой приехал туда на встречу с избирателями", – написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.



В сообщении отмечается, что после инцидента Лозовой обратился с заявлениями в полицию.



В Нацполиции установили всех участников конфликта.



"Проводится проверка. После этого будет приниматься решение о квалификации", - заявил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.



Сам нардеп сообщил, что во Львовской области на него напала "лесная мафия".



"Пожалуйста, не волнуйтесь, со мной все в порядке. Не дождутся! Заказчиком нападения на меня является лесная мафия…", написал он на своей странице в Фейсбук.

