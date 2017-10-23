Муженко рассказал о переходе ВСУ на стандарты НАТО

В наследство от СССР Украине достались внушительные запасы вооружения и боеприпасов и потому переход украинской армии даже на стрелковое оружие НАТО - процесс не быстрый. Об этом в эфире "Голоса Америки" рассказал начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко. "Это процесс не настолько быстрый, как бы нам хотелось.

Много вооружения и военной техники в Украине - это техника бывшего СССР. Все будет зависеть от того, насколько интенсивно будет проходить перевооружение ВСУ. Но такой процесс идет", - заявил он.



В качестве недавнего примера начальник Генштаба привел штурмовую винтовку M4-WAC-47, которую Укроборонпром будет выпускать по лицензии компании из США Aerocraft.



Винтовка создана на базе AR-15, и благодаря модульной конструкции у нее предусмотрена возможность смены калибра: заменяется верхняя части карабина. Возможна стрельба как с американским патроном 5,56×45 мм НАТО, так и советским 7,62×39 мм.



При этом, Муженко отказался назвать даже приблизительные сроки перехода ВСУ на калибры НАТО.



Напомним, в Вооруженных силах Украины по стандартам НАТО уже прошли подготовку восемь батальонов.

