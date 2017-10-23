Два региона Италии проголосовали за автономию

Жители Ломбардии и Венето на севере Италии проголосовали за автономию своих регионов, передает АР.



Отмечается, что руководители обеих областей уже объявили итоги референдума, несмотря на то, что формально подсчет голосов еще не завершился.



В Ломбардии за автономию высказались 95% избирателей при явке в 40% (правом голоса в регионе обладает восемь миллионов человек). В Венето "да" сказали 98% при явке 60% (число избирателей в области − четыре миллиона).



Как отмечает агентство, результат голосования может стать серьезным ударом для целостности и экономического благополучия Италии, так как на долю Ломбардии и Венето приходится 30% итальянского ВВП, а население этих регионов составляет почти четверть всего электората страны.



В отличие от Каталонии, референдумы в Ломбардии и Венето были согласованы с властями Италии и проходили на полностью законных основаниях.



Ломбардия и Венето − одни из самых богатых регионов Италии. Статус автономии даст местным властям больше свободы в вопросах иммиграционной и социальной политики, в сфере безопасности, а также даст регионам возможность самостоятельно распоряжаться налоговыми поступлениями.



Как сообщалось, 22 октября в Ломбардии и Венето прошли референдумы о расширении автономии. Лидеры областей добиваются особого статуса, который прежде всего предоставляет большую самостоятельность при использовании региональных финансов.

