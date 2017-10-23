В Украине ежедневно исчезают 16 детей

В полицию с начала 2017 года поступило более пяти тысяч сообщений о пропаже детей, это – 16 за сутки. Об этом говорится в материале ТСН. Тиждень.



"В течение 2015 года зафиксировали 4,5 тысячи исчезновений детей, в течение 2016 года – 6 тысяч, в течение 2017 года – 5075. В основном ищут подростков от 13 до 17 лет (75%). Но один из четырех пропавших – это всегда дети до семи лет", – говорится в материале.



По словам аудитора по безопасности детских садов Елены Лизинской, большая часть детсадов, которые есть в Украине и Киеве в том числе, незащищена.



"Не потому, что они не хотят, а потому, что на это просто никто не обращает внимания. Территория должна быть закрытой и строго должен быть доступ людей, которые за этим наблюдают. Домофон с кнопками – именно на территорию детского сада. Да, это затратно, но это жизнь детей", – отметила аудитор.

