СМИ анонсировали встречу Порошенко и Волкера

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее времявстретится со специальным представителем Государственного департамента США по вопросам Украины Куртом Волкером.



Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на свой источник.



"Состоится встреча президента с Волкером… Это произойдет в ближайшие 10 дней", - сообщил собеседник агентства.



Потом в агентсвте уточнили, что данная встреча планируется на текущую неделю.



Ранее сообщалось, что спецпредставитель США Курт Волкер приедет в Украину на этой неделе, перед третьими по счету переговорами с помпрезидента РФ Владиславом Сурковым.

