Мадрид предложил обращаться в суд тем, кто не согласен с его мерами в Каталонии

Власти Испании рекомендовали обратиться в Конституционный суд тем, кто сомневается в законности мер центрального правительства по урегулированию ситуации в Каталонии. Об этом заявила в понедельник заместитель председателя правительства, министр территориального управления Сорайя Саенс де Сантамария.



По ее словам, у главы региона Карлеса Пучдемона "есть возможность прийти в Сенат и публично сделать заявления, которые он считает необходимым". "То, что нас ждет с субботы, - министры возьмут на себя полномочия каталонских властей, чтобы вернуться к соблюдению законности в условиях институционального нейтралитета, - отметила вице-премьер в интервью радиостанции Onda Cero. - Пучдемон и все его правительство перестанут выполнять свои функции, как только Сенат одобрит 155-ю статью".



Саенс де Сантамария уточнила, что Мадрид не ведет контактов с Барселоной с момента экстренного заседания Совета министров 21 октября, когда были озвучены предложения для урегулирования кризиса. "Кто сомневается в конституционности мер, пусть обжалует это в суде", - подчеркнула вице-премьер.



В субботу председатель правительства королевства Мариано Рахой заявил, что запускает 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась. С ее помощью Мадрид намерен освободить от должностей Пучдемона и членов каталонского правительства. Кроме того, власти королевства планируют провести выборы в автономии в течение полугода.



Сенат Испании должен одобрить предложенные правительством меры 27 октября. Ранее Пучдемон уже заявил, что запросит парламент автономии провести заседание, "посвященное попытке ликвидировать демократию" в Каталонии.



1 октября в регионе прошло голосование по вопросу о выходе из состава королевства. В нем приняли участие 2,28 млн из 5,31 млн имеющих право голоса каталонцев, при этом 90,18% участников плебисцита высказались за независимость. Мадрид считает этот референдум нелегитимным и отказывается признавать его результаты.

