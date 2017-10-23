Работодателей обяжут нанимать людей старше 45 лет

В Украине с января 2018 года появятся новые правила для работодателей, теперь необходимо будет иметь в штате предприятия сотрудников старше 45 лет и не меньше 4% от общей численности сотрудников. Об этом сообщает "Сегодня". Министр соцполитики Андрей Рева рассказал, что эта норма вводится в связи с пенсреформой. Эксперты говорят, что это существенно не повлияет на рынок труда, но в отдельных сферах такое требование выполнить будет сложно.



По словам Ревы, многие работодатели отказываются брать на работу людей предпенсионного возраста. "Мы этот вопрос решим с помощью введения минимальных квот. Чтобы в каждом трудовом коллективе 4% работников были в возрасте от 45 лет и старше. И будем следить через Госслужбу труда за тем, чтобы норма соблюдалась", - сказал Рева.



Руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский отметил, что в мире смещается понятие "старость" в сторону увеличения возраста, поэтому сейчас человек в 45 лет и старше не кажется неконкурентоспособным. "Думаю, что эта норма не станет обременительной для бизнеса. Любая норма ограничения, в том числе по возрасту - это дискриминация, которая законодательно запрещена", - резюмировал Забловский.



С ним не согласен замглавы Госслужбы занятости Сергей Кравченко: "Проблема с трудоустройством тех, кому 45 лет и более, очень серьезная. Эта тенденция пришла к нам из США, где давно считается, что человека старше 35 лет научить чему-то новому сложно. Да, не принимать на работу из-за возраста запрещено законодательно, но на практике работодатели под любыми предлогами стараются не брать тех, кому под 50 и более, даже не хотят рассматривать резюме. Поэтому квоты дадут возрастным соискателям шанс хотя бы попасть на собеседование, доказать свою квалификацию".



HR-эксперт портала rabota.ua Татьяна Пашкина говорит, что квотирование имеет и минусы. Например, пожилые работники могут начать злоупотреблять, мол, мне больше 45 лет, поэтому вы хотите меня уволить.



"Главная опасность нового квотирования, чтобы не получилось, как с рабочими местами для инвалидов, которых, напомню, должно быть на предприятии не менее 4% штатной численности, иначе фирма платит штраф в размере среднемесячной своей зарплаты, - анализирует Пашкина. - В итоге имеем ситуацию, когда многие люди с инвалидностью не ищут работу, а просто отдают трудовую, числятся, допустим, уборщицей и получают минзарплату. Государство должно не квоты вводить, а сделать так, чтобы людей предпенсионного возраста было выгодно брать на работу. Например, возвращать фирме часть налогов за такого работника".



Руководитель HR-департамента крупной фармкомпании Анастасия Дмитрук против огульного введения квот вне зависимости от типа производства и размера бизнес-структуры: "Если это будет по аналогии с инвалидами, то пострадает малый и средний бизнес, так как на 8-25 сотрудников будет положен один работник старшего возраста. А, например, в IT-сфере в основном работает молодежь до 35-40 лет, в карго-компаниях, где нужна физическая сила, тоже. Эти структуры просто не потянут еще одну "мертвую душу", помимо инвалида, если он только числится в штате, а не реально работает".



Эксперты уверены, что требования к возрастному квотированию будет выполнить намного легче, чем по инвалидам, которых в стране менее 8% (до 3 млн чел.). 45-летних работников примерно вдвое больше, и они могут реально работать, а не просто числиться.



"В фармакологической промышленности, например, востребованы люди старшего возраста, они имеют достаточную квалификацию и солидный опыт, чтобы составить конкуренцию более молодым соискателям места, - говорит Дмитрук. - Но в других сферах может быть сложнее".



По словам Пашкиной, старшее поколение уже преобладает в промышленности, образовании, медицине, соцслужбах, где не самые высокие зарплаты. "На производстве вообще дефицит кадров, там смотрят на уровень квалификации токаря или инженера, а не на его возраст", - привела пример Пашкина.



Сергей Кравченко говорит, что многие 45-летние и старше сами виноваты в своих проблемах, так как не хотят освоить новые технологии: "Через службу госзанятости ищут место немало бухгалтеров, которые не знают современных систем бухучета и не хотят переучиваться. Вряд ли им поможет введение квот".

