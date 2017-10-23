ФБР жалуется на невозможность взломать смартфоны из-за шифрования

лава Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй заявил о том, что его агенты не смогли получить доступ к нескольким тысячам смартфонов из-за сложной системы шифрования. Об этом сообщает Fox.



За прошедший неполный год у ФБР не получилось взломать 6,9 тыс. мобильных устройств. «Это, мягко говоря, очень большая проблема», — заявил Рэй. По его словам, шифрование гаджетов мешает расследованию по разным направлениям, включая незаконный оборот наркотиков, терроризм, торговлю людьми, эксплуатацию детского труда и др.



На пути агентов ФБР, желающих получить доступ к мобильным телефонам подозреваемых, встают технологические компании, которые настаивают на конфиденциальности данных своих клиентов.

