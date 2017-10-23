СБУ подозревает сотрудников НАБУ и САП в госизмене

Служба безопасности Украины завела оперативно-розыскное дело на детективов НАБУ и прокуроров САП с целью расследовать их причастность к госизмене. Об этом со ссылкой на источник, сообщают Украинские новости.



Как отмечается, детективами и прокурорами заинтересовались после того, как они провели операцию по задержанию заместителя министра обороны Игоря Павловского.



"СБУ хочет "пришить" САП и НАБУ госизмену. Завели ОРД в отношении прокуроров и детективов после того, как прошла операция по Минобороны и Трейд Коммодити", - сказал источник.



По его словам, инициатором таких действий является заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Гладковский, который по информации СМИ являлся бизнес-партнером Президента Петра Порошенко.



По данному вопросу состоялось заседание СНБО.

